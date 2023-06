L’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers ptrebbe salutare il club. Il calciatore, una delle poche note positive della sttagione vissuta a Cremona, sarebbe molto vicino al passaggio ai Rangers Glasgow.

Le cifre del trasferimento si aggirano attorno ai 5 milioni di euro per il calciatore che vanta uno score di 29 presenze con 7 goal e 2 assist in Serie A quest’anno, per l’attaccante classe 1994.