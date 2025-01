Calciomercato Catanzaro: Dini verso Catania

Andrea Dini, arrivato al Catanzaro l’estate scorsa in uno scambio che includeva anche Andrea Sala dal Crotone, lascia il club calabrese dopo solo sei mesi e senza aver collezionato presenze in campionato. Secondo quanto riportato da La Casa di C, il trasferimento del portiere al Catania è ormai definito e l’estremo difensore è atteso in Sicilia nelle prossime ore.

Il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, anch’esso ex portiere, si trova ora nella posizione di dover trovare urgentemente un sostituto affidabile per il ruolo di vice-Pigliacelli, da integrare nella squadra guidata da Fabio Caserta.