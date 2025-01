Calciomercato Bari: piccoli ostacoli per l’arrivo di Pereiro. La situazione

Il Bari continua a lavorare per quanto riguarda l’arrivo di Gaston Pereiro. Secondo quanto riporta Il Quotidiano di Puglia, il club sarebbe vicino a trovare l’accordo con il Genoa per la risoluzione del contratto del giocatore. In questa maniera l’ex Cagliari si trasferirebbe in biancorosso a parametro zero. Tuttavia bisognerebbe ancora colmare la distanza sullo stipendio di Pereiro. Gli ostacoli rimanenti sono alcune migliaia di euro e la durata del contratto. Il Bari vorrebbe un contratto di un anno e mezzo con prolungamento automatico fino al 2027 in caso di raggiungimento di obiettivi precisi, mentre l’entourage del calciatore, vorrebbe firmare direttamente fino al 2027. Su Pereiro ci sono anche Cosenza, Salernitana e Rapid Bucarest.

