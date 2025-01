Spezia, Melissano: «Mercato? Non abbiamo nulla da fare, lasciamo la rosa invariata»

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, durante la conferenza stampa di presentazione di Leandro Chichizola, ha esposto la strategia del club per il mercato. Ha affermato che lo Spezia non prevede grandi cambiamenti nella rosa e non tratterrà i giocatori desiderosi di partire, sebbene non ci siano state indicazioni di questo tipo fino ad ora. Melissano si è detto soddisfatto della squadra attuale, sottolineando che i giocatori hanno raggiunto già 39 punti, pari al totale accumulato lo scorso anno a maggio. Ha elogiato l’unità e lo spirito del team, evidenziando che non c’è pressione di vincere. Inoltre, ha lodato i portieri Gori e Chichizola, sottolineando l’importanza della competitività nel ruolo. Nonostante qualche squalifica e difficoltà numerica, il direttore sportivo vede il cammino dello Spezia come solido e senza mancanze significative.

Ecco le sue parole:

«La nostra idea resta quella che abbiamo ripetuto, ovvero mantenere invariata la rosa. Se poi qualcuno vuole andare via non tratteniamo nessuno, ma finora non ho avuto indicazioni in questo senso. Non abbiamo nulla da fare sul mercato, leggo di nomi e situazioni che sono più cose giornalistiche che reali. Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo e tutti hanno fatto un grandissimo lavoro. A inizio anno non pensavamo di essere dove siamo, in una posizione privilegiata, ma non abbiamo l’assillo di pensare al domani. Facciamo il nostro campionato e a fine anno vedremo dove saremo arrivati. Non guardiamo la classifica come detto dall’inizio, ma non dobbiamo perdere gioia ed entusiasmo, ricordando da dove siamo partiti. Abbiamo conquistato 39 punti, tanti quanti ne avevano lo scorso anno a maggio e costruito tutto questo insieme. Abbiamo una rosa ampia e un allenatore che fa le sue scelte per il bene della squadra. Siamo tutti uniti per lo Spezia e questa è la nostra strada, i nostri ragazzi non devono sentire il peso di dover vincere. Gli altri devono farlo, non noi. Con Gori e Chichizola abbiamo due portieri fortissimi. Con l’arrivo del secondo abbiamo voluto ricreare quella competitività nel ruolo che c’era con Sarr, altro portiere di livello. In Serie B ci sono una serie di situazioni, speriamo di non avere più infortuni come quello di Sarr, ma in questo caso volevamo coprirci con giocatori di livello. Non ci sono problemi tra Gori e Chichizola, sono due ragazzi eccezionali e due top per la categoria e per gli uomini che sono. Ci sta che nel momento in cui ci sono delle squalifiche si possa andare in difficoltà numerica, ma solo ora dopo venti gare ci stiamo trovando a vivere questa situazione. Benvenuto e Giorgeschi sono ‘il Bertola’ dello scorso anno e non vedo mancanze nel nostro percorso di costruzione».