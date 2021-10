Dal Venezuela arrivano accuse di abusi sessuali, molestie e casi di stupro.

Al centro delle accuse c’è il tecnico Kenneth Zseremeta che dal 2013 al 2017 sarebbe stato reo di diversi casi di abusi fisici e psicologici nei confronti delle calciatrici, soprattutto quelle della comunità LGTBQ, della nazionale sudamericana.

Lo si legge in un lungo comunicato rivolto all’opinione pubblica firmato dalle calciatrici del Venezuela in cui si chiede verità e giustizia per tutti questi casi di abusi perpetrati nel corso degli anni.

Ecco il comunicato: