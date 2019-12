Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Calcio Chieri ha reso noto il tesseramento di Mario Giappone. Ecco il comunicato: “Il Calcio Chieri 1955 comunica di aver raggiunto l’accordo con Mario Giappone, portiere classe 2001 in arrivo dal Taranto (Serie D, girone H). Nato a Palermo e cresciuto nel settore giovanile della società rosanero, Giappone in questa stagione ha disputato 5 partite tra campionato e Coppa Italia. Nell’annata precedente aveva impressionato tutti gli addetti ai lavori disputando una stagione molto positiva con la maglia del Marsala, tanto da disputare 37 gare (compresa la finale playoff del girone I) e guadagnarsi la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti. Portiere giovane, con un bagaglio di esperienza già importante e con doti tecniche di primissimo livello: benvenuto Mario!”.