Il campionato ucraino è tornato in campo, ma già è stata rinviata la prima partita. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, questo perché un numero imprecisato fra calciatori e personale è risultato positivo al Coronavirus. La comunicazione è arrivata direttamente dalla lega calcio ucraina, alcuni giocatori e membri dello staff del fanalino di coda Karpaty Lviv sono stati confermati positivi al tampone effettuato nelle ultime ore, in seguito a controlli prima della partita di domenica contro il Mariupol. I calciatori si trovano in autoisolamento, mentre la squadra sarà sottoposta a test nella giornata di lunedì.