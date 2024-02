Calciatore licenziato e squalificato dopo aver esultato al gol: era un messaggio politico (VIDEO)

Il calciatore congolese Héritier Luvumbu è stato licenziato con effetto immediato dal suo club e inibito per sei mesi dalla Federcalcio del Ruanda per un’esultanza fatta per festeggiare un gol: il messaggio politico dietro il gesto del giocatore non è piaciuto. Gesto dal forte connotato politico dato che si tratta di una denuncia contro le violenze e le atrocità che attualmente dilaniano la zona orientale del Congo.

Di seguito il video:

Ndi kubona hose ngo yirukanwe, So Luvumbu yakoze iki Ko mbona yakoraga celebration? Munsobanirire👇 pic.twitter.com/5osmVHdpes — Urinde Wiyemera? (@kemnique) February 12, 2024