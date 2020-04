Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Daniele Proia, calciatore dell’Union Feltre, club che milita in serie D, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato: «Siamo in costante contatto con la squadra, tutti stanno bene. Ci alleniamo per gruppi visto che non riusciamo insieme. Facciamo una videochiamata a gruppi di 4 e facciamo gli esercizi, per quello che riusciamo a eseguire dentro casa. Il preparatore ci ha dato un programma e noi lo svogliamo in compagnia, che ci vuole per sentirci meno isolati. Se non riprendono i campionati, come si farà a capire le promozioni e retrocessioni? Saranno scelte difficili da prendere. È tutto complicato, anche la Serie A e la B stanno trovando degli ostacoli per finire la stagione. Non so come andranno a finire le cose ma so che sarà un problema, perché molte società hanno speso tanto per vincere e salire di categoria. Se non dovesse accadere, avrebbero tanti problemi. Non so quale sia la soluzione migliore. Se siamo tutelati come professionisti? No, anche se ci alleniamo come loro: 6 su 7 più la partita e il ritiro. Siamo sempre al campo. Per la maggior parte di noi è un lavoro, è l’attività primaria con cui portare avanti la famiglia e pagare l’affitto. Ma non siamo per niente tutelati: abbiamo sì un accordo ma che non ci dà la sicurezza totale. Se il campionato finisse qua, non so cosa ne sarà di noi».