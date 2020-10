Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Casertana.

Ecco quanto riportato da “TuttoC.com”: «Peccato perché la squadra ha creato, ha prodotto e ha sempre avuto il pallino del gioco in mano per tutti e 100 i minuti di gara. Non siamo riusciti a portare avanti i tre punti ed è un vero peccato perché li meritavamo. Non siamo delusi, non siamo arrabbiati ma volevamo i tre punti a tutti i costi».





«Ora riprendiamo tutte le energie fisiche, nervose e mentali per pensare alla prossima partita col Palermo».