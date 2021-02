Urbano Cairo, presidente del Torino, parlando all’ANSA dei diritti tv della Serie A, ha dichiarato: “DAZN è più avanti, ma dovrà dare delle rassicurazioni tecnologiche”. Il motivo per cui la strada sembra indirizzata è semplice: “Sky ha fatto un grande sforzo con l’offerta che ci ha fatto, ma considerando tutto, rispetto a DAZN c’è una distanza tra i 170 e i 200 milioni di euro all’anno in più, una distanza di cui non possiamo non tenerne conto”.

Concludendo sulla possibilità che i fondi entrino a far parte del mondo del calcio italiano, ha concluso dichiarando: “Non mi aspetto che il tema vada a chiudersi, perché è interesse di tutti avere i fondi che entrano e valorizzano un prodotto in un certo modo. Bisogna capire se il 10% vale 1,7 miliardi di euro o di più, visto che il prossimo triennio non sarà negativo come si pensava inizialmente”.