Urbano Cairo, presidente del Torino, ha contratto il Coronavirus.

Il numero uno dei granata ha voluto mandare un messaggio attraverso il suo profilo Instagram rassicurando tutti sulle sue condizioni. Di seguito quanto detto dal presidente del torino:





«Desidero innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri dell’Ospedale San Paolo che si stanno occupando di tutti i pazienti in modo eccellente. Ringrazio poi i tantissimi che mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire davvero tanto affetto. Io sto abbastanza bene ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo virus . È davvero molto contagioso . Si prende facilmente. Mettete sempre la mascherina Ffp2 , proteggetevi, lavatevi le mani, usate l’igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile In bocca al lupo a tutti!».