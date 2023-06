Al termine della gara d’andata delle finali playoff tra Cagliari e Bari, terminata con il punteggio di 1-1, l’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula ha commentato la sfida, facendo anche un paragone tra Bari e Parma. Ecco le sue parole:

«Personalmente sto alla grande e in testa ho solo i 90 minuti di domenica. Complimenti al Bari che ha fatto una grande partita, ma noi non dobbiamo dimenticarci di chi siamo. Questo obiettivo ce lo siamo messi a inizio anno. Avrei firmato col sangue per essere in questa situazione. Ce la metteremo tutta. Il Bari la squadra che ci ha messo più in difficoltà? A dire il vero la squadra che mi ha impressionato di più è stata il Parma in questa stagione. La partita di domenica è apertissima ed è un’occasione. Il primo obiettivo è la Serie A e dobbiamo raggiungerlo. Il nostro mister sa quello di cui abbiamo bisogno e gli staremo dietro fino alla fine».