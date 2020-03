La sconfitta contro la Roma nell’ultimo turno di campionato alla Sardegna Arena, l’ennesima testimonianza di un momento non facile che sta portando il Cagliari (attualmente undicesimo a quota 32 punti) a riflettere sul futuro di Rolando Maran. Dopo un girone d’andata molto promettente (culminato col 6° posto momentaneo), ormai da più di due mesi, dopo ben 11 giornate di campionato, il Cagliari non riesce più a fare risultato pieno. Valutazioni in corso da parte del presidente Giulini e della società rossoblù, con la posizione in panchina di Rolando Maran, che è a forte rischio, tanto che già nella serata odierna, potrebbe arrivare la decisione definitiva sull’esonero, soluzione questa che sembra avanzare sempre più in queste ore. Secondo quanto riportato da “gianlucadimarzio.com”, tra i nomi dei possibili sostituti si valuta con attenzione il nome di Andrea Stramaccioni. L’alternativa al momento, è rappresentata da Max Canzi, attuale allenatore della Primavera rossoblù.