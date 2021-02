Le vaccinazioni vanno avanti in tutto il mondo, ci sono Paesi che sono riusciti a coprire già una discreta percentuale di popolazione e altri che sono un pò più indietro. Così come in tutto il mondo esistono i “no-vax”, ovvero persone che si dichiarano contrari ai vaccini e pertanto non disponibili a sottoporsi all’immunizzazione dal Covid 19. Una delle più famose a pensarla così è Heather Parisi che proprio in queste ore si è resa protagonista di una brutta lite (per mezzo social tanto per cambiare….) con Selvaggia Lucarelli. Ed è proprio dedicato ai no-vax l’ultimo tweet di Roberto Burioni, noto virologo e immunologo, che ha rilasciato un cinguettio che sta facendo il giro del web.

Ecco l’ultimo tweet di Burioni: “In questo momento i no-vax non devono essere contrastati. Con la penuria di vaccini lasciano le loro dosi a persone più intelligenti di loro e questo va benissimo. Quando più avanti si accorgeranno che i fessi muoiono intubati e i vaccinati no si convertiranno istantaneamente”. L’immunologo è molto attivo sui social network ed è seguitissimo sopratutto su Twitter. Questo suo messagio sta facendo il giro de web..