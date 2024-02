Buffon rivela: «A 18 anni ho comprato il diploma, non ne vado orgoglioso»

In occasione di un evento Gigi Buffon ha ammesso di essersi comprato il diploma della maturità.

Ecco le sue parole:

«Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei perché c’è una nota di scorrettezza e scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie. Addio al calcio? Ho deciso di smettere nel momento esatto in cui a Cagliari nello spareggio con il Parma per la seconda volta in un anno e mezzo avevo sentito stirarsi il polpaccio».