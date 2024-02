Buffon: «Non trovo niente di male se uno ogni tanto compra un gratta e vinci»

Gigi Buffon, intervenuto ai microfoni del podcast BSMT, ha parlato della sua lunga e vincente carriera, soffermandosi anche sulle ombre che lo hanno accompagnato per alcuni anni come ad esempio le scommesse.

Di seguito le sue parole:

«Seppur non l’abbia fatto vedere quello è stato uno dei momenti nei quali mi sono sentito più offeso nella nella mia vita e nel mio orgoglio, devo essere sincero”, ha ammesso l’ex giocatore quando è stato introdotto l’argomento. “Chiaramente non l’ho fatto vedere perché sono orgoglioso e perché non mi sono neanche speso in polemica perché dovevo cominciare delle competizioni importanti. Dal punto di vista personale è stato veramente offensivo è stato un qualcosa di clamoroso soprattutto per chi per chi mi conosce e ora è accaduto a questi ragazzi, però come al solito sono usciti 100 nomi e alla fine solo due sono stati squalificati. Se le ricordano tutti ma nessuno ha chiesto scusa o quant’altro. In Italia tutti immediatamente diventano bacchettoni quando si parla di scommesse, invece poi ti accorgi che intorno a te è una società in cui il 95% tutti prende il gratta e vinci o gioca la schedina. Io non condanno quele dinamiche perché secondo me il gioco è una parte importante della vita: è bellissimo fare le cose seriamente, il sudore, la sofferenza però c’è anche il piacere nella vita e quindi io non trovo niente di male se uno ogni tanto si prende il gatta e vinci per sognare di diventare il nuovo re dell’Oman»

«Le dinamiche sono uguali quando giochi a tombola. Quando parlavano di ludopatia non capivo. La ludopatia dipende secondo me da quanto tempo dedichi a certe cose perché se uno in un giorno dedica 7-8 ore delle proprie energie dei propri pensieri a questo è chiaro che c’è un problema. Partiamo da dall’assunto è legale. Poi è chiaro che ci son delle regole, se tu calciatore lo fa nel calcio è giusto che poi tu venga venga punito, ma se fai altre cose e sei nella legalità è inutile. Ci tenevo perché secondo me era una cosa della quale parlo spesso e volentieri anche con coi miei amici, mi fa sorridere perché si vogliono affrontare con una certa serietà determinati argomenti senza poi sapere di cosa realmente si parla e quali sono le dinamiche».