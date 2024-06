Budel: «Promozione in A? Il Brescia può lottare, ma con Sassuolo e Samp non sarà facile»

Alessandro Budel, ex centrocampista, si è espresso ai microfoni di news.auperscommesse parlando sorattutto del prossimo campionato di B e sulle possibili favorite al titolo:

«Serie B? Il Brescia veniva dal ripescaggio dalla C ed è partito sicuramente a fari spenti, senza grosse pretese. Arrivare a disputare i playoff ha rappresentato sicuramente un grande traguardo, un successo. Non credo ci siano grossi rimpianti su come sia andata. Maran già conosce l’ambiente, con i giusti tasselli la squadra può ambire a lottare per la promozione in Serie A. Certo, ci sono club come Sassuolo e Sampdoria e non sarà facile, ma i lombardi ci proveranno sicuramente».