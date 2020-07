Il Brescia è vicinissimo all’ingaggio di Luigi Delneri. Manca l’ufficialità, se tutto andrà come da programma arriverà nei prossimi giorni. L’ex allenatore della Juventus sarà il direttore tecnico delle Rondinelle. Per Delneri è pronto un contratto biennale a decorrere dalla prossima stagione. Per una nuova sfida da dirigente.