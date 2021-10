Rodrigo Crivellaro Dias ha rischiato di riportare danni permanenti dopo la brutale aggressione subita nel corso del match di calcio brasiliano tra il Guarani, di Venâncio Aires, e São Paulo, di Rio Grande. L’arbitro è tornato a parlare dopo le conseguenze del calcio in testa ricevuto da William Ribeiro, arrestato.

Fortunatamente, nonostante la violenza del colpo subito, Rodrigo Crivellaro Dias ha ripreso i sensi e si è sottoposto così alle cure e poi agli esami del caso. Sotto shock dopo la nottata in ospedale, ha potuto lasciare la struttura su una sedia a rotelle per facilitarlo negli spostamenti.

Nessuna conseguenza per l’arbitro, che dovrà portare per qualche giorno il collare cervicale. Queste le sue parole ai microfoni di globoesporte: “Sto bene. Grazie a Dio non è successo niente di grave. Presto starò meglio. Grazie a tutti i presenti, la mia famiglia e i miei amici. È fantastico ricevere tutti questi messaggi. È stato un grande momento di paura, fortunatamente senza problemi”.