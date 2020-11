«Miglior Palermo? Non lo so, è da un po’ di partite che stiamo giocando in un certo modo, con un furore agonistico che mi piace. Il secondo tempo non mi ha lasciato completamente soddisfatto, potevamo tenere ancora di più le redini del gioco e la palla. Abbiamo corso troppo dietro di loro, anche se non sono mai stati pericolosi. Siamo stati pericolosi in alcune circostanze e abbiamo chiuso la partita in netto ritardo, nel secondo tempo abbiamo peccato di un po’ di presunzione individuale». Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, al termine della partita vinta contro il Monopoli quest’oggi.