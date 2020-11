«Saraniti che non ha segnato di testa? E’ importante per la squadra innanzitutto, poi per gli attaccanti il gol è vita. Ha fatto un bel gol, siamo contenti, ma Saraniti non è un giocatore che sa segnare solo di testa. Fa anche bei gol di piede. Meno lucidi nel secondo tempo? Sono i momenti della partita, ci aspettavamo un Monopoli abbastanza messo dietro e che ci aspettasse, invece ci ha affrontato a viso aperto. Marcavano continuamente in avanti e poi si aprono delle praterie se riesci a lavorare con una qualità importante. Questo lo dobbiamo migliorare, anche che sul 2-0 dobbiamo continuare a giocare con la squadra e per la squadra. Se dobbiamo valutare la prestazione generale, allora vi dico che sono più contento di quella con la Turris che di questa. Però è normale che qui c’è anche il risultato da valutare e ci può stare che sul 2-0 indietreggi, la nostra mentalità deve essere quella di avere sempre le redini del gioco».

Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, al termine della partita vinta contro il Monopoli quest’oggi.