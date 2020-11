«Il rigore era netto, come ho detto ieri in conferenza le altre situazioni in cui l’abbiamo reclamato sono sicuro che l’arbitro non l’abbia visto. Vigile è esperto, è al suo quinto anno, sa parlare con giocatori e tecnici. Il rigore era netto, era il primo e stasera festeggiamo. Buttare la palla fuori al 10′? Eravamo d’accordo per farlo, ma noi presi della partita ce ne siamo accorti un po’ dopo. Era un giusto tributo a Maradona. Come mai ho schierato Somma? Anche Silipo e Luperini sono scesi in campo dal 1′ dopo tanto tempo. Dobbiamo rischiarli in partita per fargli fare minutaggio, altrimenti non possono prendere il ritmo partita. Silipo è uscito per i crampi. Loro tre erano quelli più sotto osservazione dal punto di vista fisico. Cosa ho pensato sul retropassaggio di Somma? Non se l’è sentita di andare in avanti, l’ha data indietro lunga per Pelagotti e ha dovuto prenderla con le mani, ma succede». Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, al termine della partita vinta contro il Monopoli quest’oggi.