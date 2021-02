«Potevamo fare meglio ma non è facile, non c’entra il carattere. Prendere gol in una situazione così, stavamo conducendo molto bene la partita e un gol così ti stordisce un po’. Abbiamo cercato di creare ma non è stato facile, perché loro spezzavano sempre il gioco. Non era una partite facile da vincere, ma non era neanche da perdere.

Fuori dai play off? Dobbiamo continuare a lavorare, non è questo il problema. Mancano ancora tante partite per rientrarci. Non è una sconfitta salutare, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti. Oggi non abbiamo mai sofferto. è stata una partita tattica. Perderla è un colpo duro ma dobbiamo accettarlo e andare avanti». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match perso contro l’Avellino.