«Pelagotti? Sono cose che succedono, lui ha chiesto scusa ma non deve farlo. Avrà tutto il tempo per recuperare, non era facile ma noi dovevamo fare qualcosa di più. E’ naturale che lui senta il peso, ma noi non dobbiamo farglielo sentire. Capita che gli attaccanti sbagliando clamorosamente, poi se sbaglia il portiere prendi il gol. Ma non voglio neanche commentarlo, è una cosa che capita.

Odjer non sta benissimo, Crivello è una scelta tattica perché ha fatto due partite ravvicinate e l’ho visto un po’ così. Odjer ieri ha preso un colpo». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match perso contro l’Avellino.