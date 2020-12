«A volte non abbiamo il senso del pericolo. A volte la concentrazione non l’abbiamo avuta. Su questo dobbiamo lavorare ancora tanto, vedendo anche altre partite non siamo gli unici ad avere questo problema. Lancini domani è un’opzione, abbiamo anche altri giocatori ma naturalmente lui ha bisogno di giocare. Vedremo domani, lui sa benissimo quello che io voglio da lui, quindi vedremo, qualche dubbio c’è ancora, ma sono dubbi positivi». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Vibonese.