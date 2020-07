Ieri ha fatto il giro del mondo la notizia che l’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, era stato cacciato da un locale. Adesso si sanno le reali motivazioni che hanno spinto il titolare della discoteca a “cacciare” l’attaccante norvegese. Secondo quanto riporta “Itasportpress” il motivo per cui il bomber del Borussia Dortmund è stato cacciato è da legare alle norme anticovid che non potevano essere rispettate visto i numerosi fan dell’attaccante. Ragion per cui il titolare ha spiegato le motivazioni ad Haaland che si è mostrato molto comprensivo e ha abbandonato il locale.