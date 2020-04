Attraverso il proprio profilo Twitter, Boris Johnson, primo ministro inglese, ha parlato delle sue condizioni: “Ieri sera sono andato in ospedale su consiglio del mio medico per alcuni esami di routine perché ho ancora i sintomi da coronavirus. Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere il Covid-19 e tenere tutti al sicuro”

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

