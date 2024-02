Bonazzoli presenta Bari-Lecco: «Sfida tra due squadre affamate di punti»

Emiliano Bonazzoli, tecnico del Lecco, nella conferenza stampa di oggi si è espresso in vista del match di domani contro il Bari.

Di seguito le sue parole:

«Si affrontano due squadre affamate di punti e che arrivano da risultati negativi. Loro hanno voluto cambiare allenatore e dare una svolta dopo l’era Marino affidandosi a un allenatore che i risultati li ha sempre portati a casa e che darà nuovi stimoli in un ambiente ostico e non tranquillo sulla scia delle dichiarazioni uscite in settimana. – continua Bonazzoli – Ho visto bene la squadra, i ragazzi vogliono uscire dal trend di partite senza punti e vogliamo fare una partita tosta in uno stadio affascinante. I nuovi si sono integrati bene, stanno alzando l’intensità degli allenamenti e le idee sono assimilate, hanno la voglia di dare una mano al gruppo per uscire dalla bassa classifica. Lo spirito è positivo. Inglese e Capradossi stanno bene anche se gli manca il ritmo partita, dunque non partiranno dall’inizio, ma potrebbero entrare in corso d’opera. Abbiamo varie possibilità, Lunetta è l’unico in dubbio perché ha avuto dei problemi muscolari in settimana. Buso? Ha recuperato pienamente. Con la Cremonese ho visto qualcosa di vicino a un falò, che va alimentato, fare punti aiuta, ma bisogna partire dalle prestazioni. Rabbia? Dentro ce n’è, lo spirito giusto i giocatori lo hanno».