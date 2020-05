Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a Mattino Cinque si è espresso in merito ad alcune iniziative riguardanti la fase 2, come per esempio gli spsotamenti per regione: “Spostamenti dal 3 giugno? Dipenderà dalle condizioni della regione. Se è una regione a basso rischio, probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno. Un sistema di monitoraggio ci consente di sapere se una regione è a basso, medio o alto rischio. Se una regione è ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni, ma speriamo non sia così”.