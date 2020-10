Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Bisceglie ha reso noto che il match contro il Palermo si disputerà a porte aperte. Ecco il comunicato:

“Al match contro il Palermo potranno assistere 305 spettatori che dovranno transitare muniti di autocertificazione





In ottemperanza al DPCM del 13 ottobre 2020 che regolamenta la presenza di spettatori negli impianti sportivi con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, il Bisceglie Calcio comunica la riapertura dei cancelli del “Ventura” a partire dalla gara contro il Palermo, in programma domenica 18 ottobre con fischio d’inizio alle ore 15.00 e valevole per la quinta giornata d’andata del campionato serie C girone C.

I biglietti sono acquistabili presso il “Bar San Giuseppe” ubicato in Bisceglie alla Via Giovanni Bovio, 189″.