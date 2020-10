Rinviate le prime 3 gare di Bisceglie e Foggia.

Il comunicato della Lega Pro: Visti i Com. Uff. n. 105/A e 106/A della F.I.G.C. pubblicati in data 1° ottobre 2020, la Lega Pro, a modifica di cui al Com. Uff. n. 3 DIV del 18.09.2020, dispone che le gare della 1a , 2 a e 3a giornata di andata per le società in oggetto siano programmate nelle seguenti date e con i relativi orari.

1 a GIORNATA ANDATA – 14 OTTOBRE 2020 GIRONE C

FOGGIA BISCEGLIE Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

2 a GIORNATA ANDATA – 28 OTTOBRE 2020 GIRONE C

BISCEGLIE CAVESE Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie (BAT)

2 a GIORNATA ANDATA – 4 NOVEMBRE 2020 GIRONE C

CASERTANA FOGGIA Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

3 a GIORNATA ANDATA – 18 NOVEMBRE 2020 GIRONE C

AVELLINO BISCEGLIE Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino

TERAMO FOGGIA Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Gaetano Bonolis”, Pian d’Accio, Teramo

Visti i Com. Uff. n. 105/A e 106/A della F.I.G.C. pubblicati in data 1° ottobre 2020, si riporta il programma gare dalla 4 a alla 7 a giornata di andata per le società in oggetto, nelle date e con i relativi orari.

4 a GIORNATA ANDATA – 11 OTTOBRE 2020 GIRONE C

BISCEGLIE TURRIS Domenica Ore 17.30 Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie (BAT)

FOGGIA POTENZA Domenica Ore 17.30 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia

5 a GIORNATA ANDATA – 18 OTTOBRE 2020 GIRONE C

BISCEGLIE PALERMO Domenica Ore 17.30 Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie (BAT)

CATANZARO FOGGIA Domenica Ore 17.30 Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro

6 a GIORNATA ANDATA – 21 – 22 OTTOBRE 2020 GIRONE C

VITERBESE BISCEGLIE Mercoledì Ore 20.45 Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbo

FOGGIA AVELLINO () Giovedì Ore 20.45 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia ()

Posticipo disposto in relazione alla gara Avellino-Juve Stabia di Lunedì 19 ottobre 2020.

7 a GIORNATA ANDATA – 25 OTTOBRE 2020 GIRONE C

BISCEGLIE TRAPANI Domenica Ore 17.30 Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie (BAT)

TERNANA FOGGIA Domenica Ore 17.30 Stadio “Libero Liberati”, Terni