Binda: “Panchine calde”. Il punto di giornata in serie B

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma sulle panchine calde in serie B.

Il nuovo che avanza e la solita usanza sono la rima che risuona in questa ennesima sosta spezza-ritmo. Vanno riempiti di like i nomi degli attaccanti che stanno promettendo grandi cose, vista la classifica marcatori: il 21enne Cristian Shpendi dovrebbe essere blindato in fretta (sia dalla Nazionale, che non deve regalarlo all’Albania, che dalla Serie A), il 19enne Pio Esposito ha vissuto una giornata indimenticabile a casa sua. Il futuro è loro.

Chissà invece che futuro hanno i tecnici sulla graticola. Martusciello sembra al capolinea, non riesce a far marciare la Salernitana come dovrebbe. Maran pende dalle labbra di Cellino, quindi non è tranquillo, ma il presidente forse con l’età ha conosciuto la saggezza e sta capendo che non è il caso, i problemi sono altri. Come dovrebbero fare alla Samp, invece di discutere un Sottil che – per carità – non sta andando bene… Senza la serenità non si va lontano e l’ansia trasmessa alla squadra è solo il primo nemico.