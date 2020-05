Nicola Binda, firma della Gazzetta dello Sport e massimo esperto di Serie B, ha parlato sui propri canali social in una diretta Facebook analizzando la possibilità di una Serie B a 40. Ecco le sue parole: «La Serie B a 40 al momento è impraticabile: economicamente i club ricevono circa 6 milioni ciascuno dai diritti TV e questa cifra si dimezzerebbe. Prendere i soldi dalla C? Non è proprio così perché i soldi dell’attuale Lega Pro dovrebbero sostenere anche le categorie semiprofessionistiche che si creeranno. Non credo che ai presidenti di B piacerà guadagnare esattamente la metà e, dunque, questa possibilità è al momento remota».