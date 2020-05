Jonathan Biabiany ha parlato a “Trapanigranata.it” a proposito delle parole arrivate negli scorsi giorni dalla dirigenza del Trapani nei suoi confronti: «Sono stato convocato per il ritorno, ma, in accordo sempre con il direttore, per problemi aerei, come tutti gli stranieri ancora nel loro paese, non ho avuto la possibilità di tornare. Per quanto riguarda quello che ha detto Petroni (che sosteneva il mancato rientro del classe ’88 assieme agli altri tesserati, ndr) non so se si parlino tra lui ed il direttore. Io sono sempre in contatto con il direttore e non c’è mai stato nessun rifiuto da parte mia. Non sono l’unico a casa con problemi di voli. Sono a Marbella perché vivo lì e sono tornato sempre con il permesso della società. Penso che si voglia togliere un po’ di pressione e metterne su altre persone. Alla città di Trapani e al club Trapani auguro il meglio, ma la verità si deve sempre sapere».