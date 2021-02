Un 64enne positivo al Coronavirus, secondo quanto riporta “Gds.it”, è fuggito dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla dove era stato ricoverato per curare una polmonite interstiziale ma ha deciso di scappare.

L’uomo ha lasciato il nosocomio, ha preso un treno della Ferrovia Circum Etnea (Fce) per tornare a Maletto da Biancavilla, e prima di tornare a casa dalla madre si era recato in un supermercato per comprare cibo e bevande. Il 64enne è stato riaccompagnato nell’ospedale di Biancavilla ed è stato denunciato per “inosservanza di un ordine per impedire la diffusione di una malattia”.