Guido Bertolaso, chiamato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana per realizzare l’ospedale in Fiera a Milano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa “Adnkronos”: «Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni secondo questi modelli», ossia l’ospedale creato in Fiera e quello realizzato nelle Marche «che possono essere perfezionati ma rappresentano una proposta concreta per affrontare e vincere questa tremenda guerra».