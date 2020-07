Il Benevento dopo aver centrato la promozione in Serie A, sembra inarrestabile sul mercato. Dopo Remy e Glik, i sanniti vogliono un altro grande colpo. Secondo quanto riporta “Tuttosport” la squadra campana vorrebbe riportare in Italia, Graziano Pellè, ex Nazionale azzurro che attualmente milita da tre stagioni in Cina. Insomma la squadra campana può sognare.