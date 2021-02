David Beckham, numero uno dell’Inter Miami, nonché ex storico calciatore che parlando al Sun si è lasciato andare ad alcune interessanti dichiarazioni.

Queste le sue parole: «Abbiamo giocatori del calibro di Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi che riescono ad aumentare il livello della nostra squadra, ma allo stesso modo il nostro obiettivo è di aggiungere altri grandi nomi alla rosa”, ha detto Beckham. “In tal senso Messi e Ronaldo sono stati al top del mondo del calcio negli ultimi quindici anni, è chiaro che sono i tipi di giocatori che vorremmo portare a Miami.





“Il nostro desiderio è far crescere anche i calciatori del vivaio dell’Inter Miami ma non si può nascondere il fatto che i tifosi sognino grandi nomi per questa squadra. Siamo comunque a Miami ed è giusto pensare in grande in termini di spettacolo…»