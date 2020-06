Lorenzo Bechini è stato promosso in serie C, ma non con il Palermo. Il difensore ha infatti lasciato la compagine rosanero durante la sessione invernale del mercato per accasarsi al Campodarsego, una tra le nove società promosse tra i professionisti. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, Bechini oltre a festeggiare per la promozione della sua attuale squadra ha fatto anche i complimenti al Palermo: