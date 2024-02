Bayern Monaco, UFFICIALE: Tuchel non sarà più il tecnico a fine stagione. Il comunicato

L’FC Bayern Monaco e l’allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro. A renderlo noto è il club mediante il seguente comunicato:

“Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024-25 stagione. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente invitato a ottenere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Anche in questo senso ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In Champions League in particolare, dopo aver perso 1- 0 all’andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un’Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito. Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo”.