Battuto il Palermo. Iemmello: «Vittoria per Aquilani, ha preso i colpi per tutti noi»

Un successo che vale doppio per il Catanzaro e per Pietro Iemmello, autore di una grande prestazione nella vittoria per 1-0 contro il Palermo al “Ceravolo”. Il capitano giallorosso, visibilmente emozionato in sala stampa, ha voluto dedicare il risultato a chi ha vissuto giorni difficili insieme alla squadra.

«È stata una partita contro un avversario che se la gioca sempre per vincere – ha dichiarato Iemmello –. Da capitano voglio fare i complimenti a tutta la squadra e dedicare la vittoria al piccolo Francesco, che ci ha portato fortuna, e al mister, che da settimane indossa il “giubbotto antiproiettile” perché i colpi li ha presi tutti lui. Noi dovevamo dare una risposta in campo, al direttore che ci ha messo la faccia e alla società che ha tenuto botta».

Il centravanti catanzarese ha poi analizzato la prestazione con lucidità: «Oggi si parlerà del risultato, ma secondo me la prestazione c’è stata anche nelle altre partite. La differenza è stata il cuore: abbiamo giocato da uomini, difendendoci con umiltà e spirito di sacrificio».

Iemmello ha sottolineato il lavoro del centrocampo e la forza del gruppo: «I nostri mediani hanno fatto una partita di filtro importantissima. È stata una vittoria di tutti: l’unione, la voglia di vincere contrasti e ripartire. È stata una settimana turbolenta, ma ho visto ragazzi che si sono allenati al doppio. Questo successo deve darci lo slancio per continuare così anche a Mantova».

Poi un pensiero sulla forza dell’avversario e sulla consapevolezza ritrovata: «Il Palermo è una squadra fortissima, ma oggi abbiamo dimostrato che con umiltà e determinazione possiamo affrontare chiunque. Questa è la chiave per andare avanti».

Infine, la dedica più sentita: «Sono felice per il mister. È un amico e ha subito tante ingiustizie. È una persona sensibile, ha sofferto molto, ma si meritava questa vittoria. E noi siamo stati felici di regalargliela».