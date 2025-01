Bari, tegola per Longo: lesione al retto femorale per Lasagna

Emergenza in attacco per il Bari. Moreno Longo, dopo l’infortunio di Andrjia Novakovich, dovrà far a meno di Kevin Lasagna per diverse partite. Il sito ufficiale dei biancorossi, infatti, ha pubblicato il report medico sulle condizioni fisiche dell’ex Hellas Verona:

“SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Kevin Lasagna hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il programma personalizzato di recupero sotto l’attenta supervisione dello staff sanitario biancorosso”.