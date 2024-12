Bari-Sudtirol, Lella: «A Palermo per il riscatto»

Tornato titolare nella partita odierna persa 1-0 contro il Sudtirol, Nunzio Lella, centrocampista del Bari, ha condiviso i suoi pensieri sui microfoni di “Radio Bari”, analizzando la performance della squadra e le aspettative future.

Ecco le sue parole:

«Questa è stata una partita tosta, ci hanno messo in difficoltà il loro gioco e le palle lunghe e abbiamo sofferto un po’. Nel secondo tempo abbiam provato ad uscire un po e ad andare in vantaggio, alla fine abbiamo subito un gol che non meritavamo, ma il calcio è così. Io mi alleno tutti i giorni, il mister mi mette davanti alla difesa anche per insegnarmi qualcosa. Cerco di dare sempre il massimo. Per me è una posizione nuova, io sono a disposizione e spero di migliorarmi sempre. Con il mister analizzeremo la partita per capire dove migliorare. Siamo una squadra creata per giocare tanto con la palla, queste partite ci mettono in difficoltà ma dobbiamo essere più camaleontici in base alla partita. Noi analizziamo ogni partita, ci sono squadre che ti portano ad andare avanti e ti invogliano a pressare, altre no. Dobbiamo migliorare ed allenarci. Parleremo con il mister, prepareremo la partita col Palermo: c’è voglia di riscatto. Faremo una delle nostre grandi partite. Credo di fare sempre il mio e allenarmi al 100%. Giocando a due in mezzo davanti ho gente forte come Benali, Maita, c’è Maiello, c’è Saco: cerco solo di farmi trovare pronto».