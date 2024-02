Bari, Sibilli: «Con Iachini è arrivata la scossa. Obbiettivo playoff, siamo lì…»

Foto Giuseppe Zanardelli/LaPresse 26 Agosto 2023 - Cremona, Italia - sport, calcio - Cremonese vs Bari - Campionato italiano di calcio Serie BKT 2023/2024 - Stadio Giovanni Zini. Nella foto: 0-1 esultanza gol sibilliaugust 26, 2023 Cremona, Italy - sport, soccer - Cremonese vs Bari - Italian Serie BKT Football Championship 2023/2024 - Giovanni Zini Stadium. In the pic: 0-1 esultanza gol sibilli

Giuseppe Sibilli è stato ospite di Telebari nel corso della trasmissione “Buongiorno Bari – Sport“. Il giocatore biancorosso ha rilasciato le seguenti parole sull’arrivo di Iachini:

«Non voglio addossare le colpe agli allenatori precedenti ma Iachini ha toccato subito le corde giuste. Era un Bari spento che non riusciva a far emergere le sue qualità e il mister, in due settimane, è stato bravo a caricarci mentalmente. Abbiamo ricevuto una scossa che ci serviva dall’inizio. Con questo atteggiamento arriveremo alla fine di un percorso come una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Servirà forza e concentrazione per le prossime due trasferte. Avevamo perso di vista l’obbiettivo playoff, ma ormai siamo lì…».