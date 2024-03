Attimi di paura allo stadio San Nicola durante il match di Serie B fra Bari e Sampdoria. Durante la gara è esploso un petardo all’interno del settore ospiti che ha coinvolto un bambino di 12 anni, poi trasportato in ospedale al reparto di chirurgia plastica per un’ustione alla tibia. Per fortuna le condizioni del piccolo tifoso non sono preoccupanti. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.

