Mirco Antenucci, attaccante del Bari e capocannoniere della Serie C Girone C, potrebbe lasciare la squadra pugliese in questa finestra di mercato.

Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, l’attaccante potrebbe tornare alla Spal in Serie B. La squadra di Ferrara vuole puntare alla promozione in Serie A e per farlo vuole puntare sull’attaccante esperto. Di certo sarebbe un duro colpo per il Bari perdere il capocannoniere del club e di tutto il girone.