Il tecnico del Bari, Mignani, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Fortunatamente anche l’anno scorso abbiamo vissuto giornate e serate meravigliose in termini di tifo allo stadio. Penso che la squadra viva l’entusiasmo su cui abbiamo finito la scorsa stagione: mi auguro che in particolare per i nuovi questo tifo sia uno stimolo in più. C’è la voglia di dare soddisfazioni ai tifosi che verranno, di fare una grande partita e fare punti. Gol a freddo? Può darsi che non sia una casualità. Io però vedo una squadra attenta. Spesso si trovano però avversari con grande qualità in avanti, dobbiamo essere più bravi, più attenti e migliorare. L’ideale sarebbe rischiare poco ma non sempre si riesce. Sono sempre curioso di vedere come la squadra reagirà alle situazioni ma noi dobbiamo sempre lavorare sulla mentalità, a prescindere dal campo di gioco e dall’avversario. Trattiamo il Palermo come se fosse il Parma o il Verona, gli avversari in questa categoria sono tutti temibili. Duello con Corini? Ci siamo incrociati in B, eravamo due capitani: è una persona che stimo, che ho ammirato da giocatore e ammiro ora da allenatore. Sta facendo bene, ha fatto bene da anni e di lui ho grande considerazione. Che Palermo mi aspetto? Difficile immaginarlo, l’allenatore non è lì da tanto tempo: è stato bravo e intelligente a dare continuità al lavoro fatto in precedenza e ora vorrà aggiungere anche qualcosa di suo».