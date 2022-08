Attraverso il proprio sito ufficiale il Bari ha reso note alcune informazioni utili in vista della sfida contro il Palermo. Su tutte la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Ecco quanto si legge:

A seguito di riunione del GOS è stato disposto l’obbligo di tessera del tifoso per l’acquisto di tagliandi nel settore ospiti. Si consiglia vivamente i tifosi palermitani, anche se non residenti nella provincia di Palermo, all’acquisto di biglietti nel settore riservato alla tifoseria ospite.

Prezzo Biglietti settore ospiti € 13,50 + € 0,50 (d.p.). I biglietti per Bari-Palermo – seconda giornata del girone di andata del Campionato di SerieBKT, in programma venerdì 19 agosto alle ore 20.45 allo stadio San Nicola di Bari – saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 agosto sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store).

