Ha preso oggi il via, secondo quanto riporta “IlbariTv”, la spedizione dei pacchi regalo per i 4.200 tifosi che hanno rinunciato al rimborso dell’abbonamento della scorsa stagione.

Queste le parole del presidente Luigi De Laurentiis alla tv ufficiale:





«È stato, da parte dei tifosi, un grandissimo gesto di vicinanza, e ho voluto fortemente premiarli firmando personalmente gli attestati che saranno contenuti nella gift box. Quest’anno abbiamo tantissime entrate in meno, grandi difficoltà: sarà un anno nero per tutti. Quello con il Bari è stato un percorso di quasi due anni e mezzo in cui gli impegni sono stati tanti. Abbiamo cercato di essere ambiziosi da subito, non è facile. Quest’anno siamo ancora più motivati nonostante le difficoltà. In questo momento sentire tutta questa vicinanza fa bene, scalda il cuore. Un partner come Sky, che è fondamentale, sarebbe potuto esistere dall’inizio del campionato. È arrivato tardi ma almeno è arrivato, importante per poter permettere a tutti quei tifosi che hanno Sky di godersi la partita. Maradona? Di lui ricordo che ci siamo incontrati diverse volte in ufficio a Roma. Ogni volta che entra una leggenda in ufficio fa sempre effetto. Ricordo quando siamo andati a Madrid per Real-Napoli. Andammo a un pranzo tra squadre e c’erano 40 telecamere non per il match, ma solo per lui. La sua scomparsa ha commosso tutto il mondo. La sua è una figura cinematografica, una di quelle figure che accrescono il valore dello sport. Con la sua morte si è rafforzato il suo enorme impatto mediatico. Un regalo di Natale? Vincere, vincere, vincere, e arrivare a Natale a punteggio pieno»